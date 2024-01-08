GUEST STAR: Berawal dari Cover Lagu, Fadhilah Intan Viral dengan Lagu 'Dawai'
Guest Star menghadirkan bintang tamu seorang penyanyi manis yang lagunya viral di media sosial, yakni Fadhilah Intan.
Para Gen Z tentunya tahu dong dengan lagu itu? Nah, bagi yang penasaran dengan cerita di balik lagu "Dawai" tersebut, simak video berikut ini.
Jangan lupa saksikan Guest Star setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.30 WIB. Jangan sampai kelewatan ya!
Host: Galuh Indrajita
