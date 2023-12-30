GUEST STAR: The Rain Sempat Bikin Komik tentang Kehidupan Anak Band

Vokalis The Rain, Indra Prasta mengungkap alasan mengapa lebih menghadirkan cewek semua pada video klip "Gagal Bersembunyi". Indra juga menceritakan, The Rain sempat membuat komik tentang kehidupan anak band.

Host: Galuh Indrajita