GUEST STAR: Perjalanan Karier The Rain di Dunia Musik Tanah Air

Guest Star mendatangkan bintang tamu istimewa, The Rain. Dalam kesempatan ini, vokalis The Rain, Indra Prasta menceritakan perjalanan karier Ther Rain di dunia musik Tanah Air.

Host: Galuh Indrajita