GUEST STAR: Lagu Lucky Star Cocok Didengar saat Tahun Baru

Jocaso mengatakan, lagu Lucky Star sangat cocok didengarkan di berbagai suasana. Sementara, Laura Theux menilai lagu Lucky Star cocok didengarkan saat Tahun Baru.

Saksikan Guest Star yang tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.30 WIB. Jangan terlewatkan ya!

Host: Galuh Indrajita