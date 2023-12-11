Okezone TV
Penampilan Yovie & Nuno Bikin Penonton KOI Festival 2023 Bergalau Ria
Grup Band mengajak penonton bernostalgia bersama dalam KOI Festival, Sabtu lalu (9/12/2023). Mereka membawakan sejumlah lagu lawas yang populer hingga kini.
 
Diantaranya Bunga Jiwaku, Dia Milikku, Tak Setampan Romeo dan Janji Suci. Para penonton kompak bernyanyi bersama sambil terbawa suasana.
 
Produser : Dea K.Charity
Reporter : Kiki Oktaliani
