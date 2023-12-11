Penampilan Yovie & Nuno Bikin Penonton KOI Festival 2023 Bergalau Ria

Grup Band mengajak penonton bernostalgia bersama dalam KOI Festival, Sabtu lalu (9/12/2023). Mereka membawakan sejumlah lagu lawas yang populer hingga kini.

Diantaranya Bunga Jiwaku, Dia Milikku, Tak Setampan Romeo dan Janji Suci. Para penonton kompak bernyanyi bersama sambil terbawa suasana.

Produser : Dea K.Charity

Reporter : Kiki Oktaliani