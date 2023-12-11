Momen Rapper Iwa K Kecam Koruptor Lewat Panggung Rakyat Bongkar

Rapper Iwa K tampil memukau di Panggung Acara Bongkar yang digelar pada Sabtu (9/12/2023).

Dalam penampilannya, Rapper senior tersebut berorasi tentang hinanya tindakan korupsi. Dirinya menyebutkan koruptor adalah racun yang harus dijauhi masyarakat.

Tak hanya berorasi, rapper 53 tahun tersebut juga menampilkan sejumlah lagu andalan. Deretan lagu seperti Kram Otak dan Bebas sukses menarik antusias penonton.

