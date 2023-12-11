Momen Rapper Iwa K Kecam Koruptor Lewat Panggung Rakyat Bongkar
Rapper Iwa K tampil memukau di Panggung Acara Bongkar yang digelar pada Sabtu (9/12/2023).
Dalam penampilannya, Rapper senior tersebut berorasi tentang hinanya tindakan korupsi. Dirinya menyebutkan koruptor adalah racun yang harus dijauhi masyarakat.
Tak hanya berorasi, rapper 53 tahun tersebut juga menampilkan sejumlah lagu andalan. Deretan lagu seperti Kram Otak dan Bebas sukses menarik antusias penonton.
Produser : Dea K.Charity
Reporter : Annastasya
Share
Link successfully copied
Watch next from “Today Special”
Sensasi Menikmati Durian dengan Pulut di Sungai Sikabu Samadua Aceh
Mochi Susu Lembang, Oleh-oleh Kekinian dari Bandung
Lezatnya Mi Kopyok dan Wedang Jahe Rempah, Cocok Disantap saat Musim Hujan
Menikmati Indahnya Sunset di Wisata Batu Sori Kota Baubau
Rica-Rica Biawak, Kuliner Ekstrem yang Diyakini Bisa Menambah Stamina
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]