Pecah, Aksi Maliq & D'Essential Banjir Antusias Penonton KOI Festival

Band Maliq & D'Essential tampil memeriahkan KOI Festival pada Sabtu (9/12/2023). Kehadiran grup band jazz tersebut disambut antusias oleh warga yang hadir.

Para penonton kompak bernyanyi saat Angga cs membawakan lagu ‘Dia’. Penampilan Band Maliq & D'Essential sekaligus menutup festival musik tahunan ini.

Produser : Dea K.Charity

Reporter : Kiki Oktaliani