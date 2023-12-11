Okezone TV
Pecah, Aksi Maliq & D'Essential Banjir Antusias Penonton KOI Festival
Band Maliq & D'Essential tampil memeriahkan KOI Festival pada Sabtu (9/12/2023). Kehadiran grup band jazz tersebut disambut antusias oleh warga yang hadir.
 
Para penonton kompak bernyanyi saat Angga cs membawakan lagu ‘Dia’. Penampilan Band Maliq & D'Essential sekaligus menutup festival musik tahunan ini.
 
Produser : Dea K.Charity
Reporter : Kiki Oktaliani
