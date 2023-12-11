Unik, Gereja di Pati Bangun Pohon Natal Raksasa dari Bambu Bekas

Umat Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) berkreasi membuat pohon Natal berbahan dasar bambu. Bambu yang digunakan merupakan sisa pembuatan altar gereja. Hal ini lantaran gereja ingin mengangkat tema kesederhanaan dalam Natal kali ini.

Pohon Natal unik setinggi 7 meter ini dipajang megah menghiasi halaman gereja.

Reporter: Lazarus Sandy

Produser: Dea K.Charity