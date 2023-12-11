Pecah, Kesenian Reog Ponorogo Meriahkan Arma Festival Ubud 2023

Kesenian Reog Ponorogo ditampilkan dalam ajang Arma Festival Ubud 2023. Acara pementasan seni ini disaksikan ratusan wisatawan lokal dan mancanegara.

Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan Desa Kutu Wetan sebagai desa wisata. Terkenalnya desa wisata diharapkan dapat mengangkat perekonomian masyarakat.

Kontributor: Ketut Catur Kusumaningrat

Produser: Dea K.Charity