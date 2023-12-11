Okezone TV
Pecah, Kesenian Reog Ponorogo Meriahkan Arma Festival Ubud 2023
Kesenian Reog Ponorogo ditampilkan dalam ajang Arma Festival Ubud 2023. Acara pementasan seni ini disaksikan ratusan wisatawan lokal dan mancanegara.
 
Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan Desa Kutu Wetan sebagai desa wisata. Terkenalnya desa wisata diharapkan dapat mengangkat perekonomian masyarakat.
 
Kontributor: Ketut Catur Kusumaningrat
Produser: Dea K.Charity
