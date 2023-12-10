GUEST STAR: Keseruan Ola dan Anggis Bermain Game Sambung Lirik

Ola Elannor dan Anggis Devaki ditantang bermain games sambung lirik. Seperti apa keseruannya? Simak video berikut ini.

Saksikan Guest Star, setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.30 WIB.

Reporter: Galuh Indrajita