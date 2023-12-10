Okezone TV
GUEST STAR: Ola dan Anggis Ungkap Karier Usai "Lulus" dari Idol
Kali ini bintang tamu di Guest Star ada Ola Elannor dan Anggis Devaki. Dalam kesempatan ini, Ola dan Anggis mengungkapkan kariernya usai "lulus" dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol (Idol).
 
Seperti apa kisahnya? Simak videonya berikut ini.
 
Saksikan Guest Star, setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.30 WIB.
 
Reporter: Galuh Indrajita
