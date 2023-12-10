Okezone TV
Serunya Healing Bareng Sambil Nyanyi Bareng Ziva Magnolya
Konser Sewaktu Bermusik menjadi pengalaman tak terlupakan bagi para penonton. Pertunjukan musik dengan bumbu edukasi kulit ini dikemas secara santai. Penonton duduk di karpet seperti sedang piknik, sambil menikmati penampilan dari sejumlah artis.
 
Diantaranya adalah Ziva Magnolya yang hadir membawakan deretan lagu andalan. Lagu-lagu seperti ‘Peri Cintaku’ dan ‘Cukup’ sontak membuat penonton bernyanyi bersama.
 
Produser : Dea K.Charity
Video : Dea K.Charity
