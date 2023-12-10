Profesional, Ziva Magnolya Tetap Antusias Hibur Penonton Meski Diguyur Hujan

Penyanyi Ziva Magnolya hadir menghibur penggemar di acara Sewaktu Bermusik (09/12/2023). Sayangnya, hujan mengguyur area panggung saat lagu ‘Peri Cintaku’ tengah dilantunkan.

Beberapa orang sontak memakaikan jas hujan plastik pada penyanyi cantik tersebut. Meskipun demikian, Ziva tetap melanjutkan aksinya ditengah guyuran hujan. Profesionalitas Ziva sukses membuat antusias penonton tetap terjaga.

Produser : Dea K.Charity

Video : Dea K.Charity