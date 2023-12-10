Profesional, Ziva Magnolya Tetap Antusias Hibur Penonton Meski Diguyur Hujan
Penyanyi Ziva Magnolya hadir menghibur penggemar di acara Sewaktu Bermusik (09/12/2023). Sayangnya, hujan mengguyur area panggung saat lagu ‘Peri Cintaku’ tengah dilantunkan.
Beberapa orang sontak memakaikan jas hujan plastik pada penyanyi cantik tersebut. Meskipun demikian, Ziva tetap melanjutkan aksinya ditengah guyuran hujan. Profesionalitas Ziva sukses membuat antusias penonton tetap terjaga.
Produser : Dea K.Charity
Video : Dea K.Charity
Share
Link successfully copied
Watch next from “Today Special”
Sensasi Menikmati Durian dengan Pulut di Sungai Sikabu Samadua Aceh
Mochi Susu Lembang, Oleh-oleh Kekinian dari Bandung
Lezatnya Mi Kopyok dan Wedang Jahe Rempah, Cocok Disantap saat Musim Hujan
Menikmati Indahnya Sunset di Wisata Batu Sori Kota Baubau
Rica-Rica Biawak, Kuliner Ekstrem yang Diyakini Bisa Menambah Stamina
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]