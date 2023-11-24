Okezone TV
Berburu Aneka Sambal yang Dipadukan dengan Nikmatnya Ayam Geprek Cita Rasa Pedas Menggelora
Bagi anda penyuka makanan pedas dan tengah berada di Pulau Dewata, Bali  Wajib mampir ke kedai ayam geprek yang menawarkan belasan varian sambal Geprek The Pojok memiliki 13 varian sambal seperti sambal cobek, sambal korek sambal tempong, sambal matah, sambal beberuk, sambal ijo dan lainya. 
 
Sambal dibuat secara langsung dan segar, serta pengunjung boleh meminta level pedas yang diinginkan. Selain harga yang murah mulai dari Rp5000, kedai ayam geprek ini sering pula dikunjungi oleh kalangan mahasiswa dan pelajar 
 
 
Reporter : Wira Dana   
Producer : Erlangga Agung Asmoro
