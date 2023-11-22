Luapan Emosi Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag, saat Bertemu Christopher yang Tiba di Indonesia
Pasangan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag akhirnya bertemu Christopher Steffanus Budianto setelah jadi tersangka dugaan penipuan bisnis sewa mobil rental.
Christopher atau akrab disapa Steven itu sudah buron sejak 1,5 tahun yang lalu. Diduga menjual 11 unit mobil dan uang Rp9,8 miliar milik Jessica Iskandar.
Jedar dan Vincent akhirnya bertemu Steven yang tiba di Bandara Soetta, Selasa (21/11/2023).
Reporter: Ayu Utami Anggraeni
Produser: Erlangga Agung Asmoro
