Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
Luapan Emosi Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag, saat Bertemu Christopher yang Tiba di Indonesia
Pasangan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag akhirnya bertemu Christopher Steffanus Budianto setelah jadi tersangka dugaan penipuan bisnis sewa mobil rental. 
 
Christopher atau akrab disapa Steven itu sudah buron sejak 1,5 tahun yang lalu. Diduga menjual 11 unit mobil dan uang Rp9,8 miliar milik Jessica Iskandar. 
 
Jedar dan Vincent akhirnya bertemu Steven yang tiba di Bandara Soetta, Selasa (21/11/2023).
 
Reporter: Ayu Utami Anggraeni    
Produser: Erlangga Agung Asmoro
Share
copy link
Watch next from “Today Special”
Sensasi Menikmati Durian dengan Pulut di Sungai Sikabu Samadua Aceh
Mochi Susu Lembang, Oleh-oleh Kekinian dari Bandung
Lezatnya Mi Kopyok dan Wedang Jahe Rempah, Cocok Disantap saat Musim Hujan
Menikmati Indahnya Sunset di Wisata Batu Sori Kota Baubau
Rica-Rica Biawak, Kuliner Ekstrem yang Diyakini Bisa Menambah Stamina
Today Special
Runway
Mix and Match