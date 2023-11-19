Ramengvrl Beri Kejutan di Jak Japan Matsuri 2023, Duet Bareng JKT48V

Penyanyi rapper asal Indonesia, Ramengvrl memberikan kejutan saat tampil di Jak Japan Matsuri 2023 (18/11/2023). Kejutan diberikan saat membawakab lagu penutup. Ramengvrl melakukan duet dengan JKT48V.

JKT48V adalah sebuah full virtual sub-unit dari grup idola terkenal JKT48 yang terdiri dari tiga member bernama Pia Pia Meraleo, Kanaia Asa, dan Tana Nona.

Produser : Dea K.Charity

Reporter : Widya Michella