Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
Ramengvrl Beri Kejutan di Jak Japan Matsuri 2023, Duet Bareng JKT48V
Penyanyi rapper asal Indonesia, Ramengvrl memberikan kejutan saat tampil di Jak Japan Matsuri 2023  (18/11/2023). Kejutan diberikan saat membawakab lagu penutup. Ramengvrl melakukan duet dengan JKT48V.
 
JKT48V adalah sebuah full virtual sub-unit dari grup idola terkenal JKT48 yang terdiri dari tiga member bernama Pia Pia Meraleo, Kanaia Asa, dan Tana Nona.  
 
Produser : Dea K.Charity
Reporter : Widya Michella
Share
copy link
Watch next from “Member Jkt48v”
Today Special
Runway
Mix and Match