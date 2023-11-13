Antusias Masyarakat Mengunjungi Poland Festival 2023, Berburu Rrrrrendang Hingga The Wild Kraut

Poland Festival 2023 sebuah festival yang diinisiasi oleh Kedutaan Besar Polandia untuk Indonesia.

Festival yang digelar dibeberapa kota besar di Indonesia, salah satunya di Jakarta pada Minggu (12/10/2023) di Grand Lucky, kawasan SCBD Jakarta Selatan.

Festival yang diinisiasi oleh Kedutaan Besar Polandia untuk Indonesia ini, salah satunya mempromosikan kuliner khas Polandia. Seperti Pierogi telah menjadi makanan favorit di daratan Eropa Timur.

Dalam festival ini, Chef Andrzej Jakubowski menjelaskan ada tiga makanan khas Polandia seperti Rrrrrendang, FTP - Feta Times Potato, dan The Wild Kraut.

Ketiga menu makanan memiliki jenis varian berbeda, Rrrrrendang mempunyai varian rasa yakni beef, spices, coconut milk, flour, sunflower dan oil.

Sedangkan The Wild Kraut mempunyai varian diantaranya sauerkraut, wild imported, mashroom, spices, flour, sunflower dan oil.

Reporter : Selvianus Kopong Basar

Producer : Erlangga Agung Asmoro