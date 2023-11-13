Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
Antusias Masyarakat Mengunjungi Poland Festival 2023, Berburu Rrrrrendang Hingga The Wild Kraut
Poland Festival 2023 sebuah festival yang diinisiasi oleh Kedutaan Besar Polandia untuk Indonesia.
 
Festival yang digelar dibeberapa kota besar di Indonesia, salah satunya di Jakarta pada Minggu (12/10/2023) di Grand Lucky, kawasan SCBD Jakarta Selatan.
 
Festival yang diinisiasi oleh Kedutaan Besar Polandia untuk Indonesia ini, salah satunya mempromosikan kuliner khas Polandia. Seperti Pierogi telah menjadi makanan favorit di daratan Eropa Timur. 
 
Dalam festival ini, Chef Andrzej Jakubowski menjelaskan ada tiga makanan khas Polandia seperti Rrrrrendang, FTP - Feta Times Potato, dan The Wild Kraut.
 
Ketiga menu makanan memiliki jenis varian berbeda, Rrrrrendang mempunyai varian rasa yakni beef, spices, coconut milk, flour, sunflower dan oil.
 
Sedangkan The Wild Kraut mempunyai varian diantaranya sauerkraut, wild imported, mashroom, spices, flour, sunflower dan oil.   
 
 
Reporter : Selvianus Kopong Basar 
Producer : Erlangga Agung Asmoro
Share
copy link
Watch next from “Today Special”
Nikmatnya Kuliner Sasau Cita Rasa Khas Danau Singkarak
Serunya Bermain Kano di Aliran Sungai Kebun Sagu Silowo Tuban
Sensasi Camping di Curug Pletuk Banjarnegara
Ecoprint Cara Kreatif Menghasilkan Produk Unik
Pesona Kawah Ijen Banyuwangi yang Memikat Mata Wisatawan
Today Special
Runway
Mix and Match