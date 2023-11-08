Puluhan Kapal Nelayan Menghiasi Pekan Kebudayaan Aceh ke-8, Tampilkan Kesenian dan Tradisi
Puluhan kapal milik nelayan Aceh hilir mudik dengan beragam tampilan dan cerita. Iring-iringan kapal hias ini ditampilkan dalam beragam bentuk modifikasi ada yang menyerupai kapal dagang Portugis, Armada Cheng Ho hingga berbentuk pinisi yang mengarungi sungai Peunayong, Kota Banda Aceh.
Pawai kapal hias ini menandai Pekan Kebudayaan Aceh ke-8 yang telah ditunggu-tunggu kehadirannya oleh masyarakat Aceh.
Dalam pawai tersebut, ada 18 Kabupaten dan Kota yang menjadi peserta, diantaranya Bireuen, Simeulue, Aceh Tamiang Aceh Baret, Aceh Tenggara, Nagan Raya, Aceh Singkil, Pidie Jaya, hingga Lhokseumawe.
Reporter : Jamalpangwa
Producer : Erlangga Agung Asmoro
