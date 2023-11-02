Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
Menikmati Kesejukan Hutan Pinus di Banyumas, Bikin Hati Adem
Banyumas,
Hutan Pinus di Desa Limpakuwus sangat cocok dikunjungi ditengah panasnya udara. Sejuknya udara di hutan ini menjadi poin menarik buruan wisatawan.
 
Keindahan alam yang asri menjadi sasaran untuk healing dari kesibukan kota. Selain itu, pengunjung dapat mencoba berbagai macam wahana permainan.
 
Produser : Dea K.Charity
Reporter : Saladin Ayyubi
Share
copy link
Watch next from “Today Special”
Nikmatnya Kuliner Sasau Cita Rasa Khas Danau Singkarak
Serunya Bermain Kano di Aliran Sungai Kebun Sagu Silowo Tuban
Sensasi Camping di Curug Pletuk Banjarnegara
Ecoprint Cara Kreatif Menghasilkan Produk Unik
Pesona Kawah Ijen Banyuwangi yang Memikat Mata Wisatawan
Today Special
Runway
Mix and Match