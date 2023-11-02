Menikmati Kesejukan Hutan Pinus di Banyumas, Bikin Hati Adem
Banyumas,
Hutan Pinus di Desa Limpakuwus sangat cocok dikunjungi ditengah panasnya udara. Sejuknya udara di hutan ini menjadi poin menarik buruan wisatawan.
Keindahan alam yang asri menjadi sasaran untuk healing dari kesibukan kota. Selain itu, pengunjung dapat mencoba berbagai macam wahana permainan.
Produser : Dea K.Charity
Reporter : Saladin Ayyubi
