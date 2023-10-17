GUEST STAR: Lagu Baru Terry Bercerita Tentang Hijrah

Penyanyi Terry Shahab merilis single baru berjudul 'Jangan Harap Kembali'. Lagu baru Terry bercerita tentang hijrah.

