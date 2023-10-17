GUEST STAR: Terry Pernah Jadi Backing Vokal Dewa, Elma Rilis Lagu dalam 3 Bahasa
Guest Star kali ini menghadirkan penyanyi Terry Shahab dan Elma Dae. Dalam kesempatan ini, Terry menceritakan awal kariernya, di mana ia pernah menjadi backing vokal grup Band Dewa.
Sementara, Elma menceritakan dirinya yang merilis lagu dalam tiga bahasa.
Yuk, saksikan Guest Star setiap hari Sabtu - Minggu jam 16.30 hanya di Okezone TV!
