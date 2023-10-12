Okezone TV
Nikmatnya Kuliner Lele Mangut di Cilegon, Makanan Wajib Bagi Pecinta Pedas
Kuliner Lele Mangut di Cilegon menjadi makanan wajib bagi pecinta lele. Rumah Makan Laras Garden menyajikan hidangan lele dengan cita rasa pedas gurih yang segar.
 
Tak hanya itu, lele yang digunakan adalah lele organik dari peternakan sendiri. Harga satu porsi lele mangut hanya 28 ribu rupiah saja. Harga tersebut sudah termasuk satu porsi nasi dan minuman.
 
Produser : Dea K. Charity
Reporter : Iskandar Nasution
