Sensasi Mencicipi Segarnya Jeruk Siam Hasil Panen Sendiri dari Kaki Bukit Siotapina
Wisata petik jeruk siam yang dikelola warga Kaki Bukit Siotapina ramai pengunjung. Pasalnya, pengunjung diperbolehkan langsung mencicipi jeruk yang baru saja dipetik.
Penggunaan pupuk organik membuat jeruk lebih aman jika langsung dikonsumsi. Hal ini memberikan pengalaman baru pada para pengunjung.
Tidak ada biaya untuk masuk ke lokasi tersebut. Pengunjung hanya perlu membayar hasil panen sebesar 14 ribu rupiah per kilo.
