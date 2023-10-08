Keindahan Tersembunyi Sungai Leuwi Tonjong di Kabupaten Tasikmalaya
Sungai Leuwi Tonjong adalah destinasi wisata baru yang berlokasi di Desa Cikalong. Warga menyebutnya sungai perawan lantaran belum terjamah orang banyak.
Pengunjung diperbolehkan berenang, memancing, atau sekedar menikmati panorama yang asri. Namun, sayangnya akses menuju sungai ini masih terbatas.
Pemerintah Desa Cikalong mengharapkan bantuan pembangunan akses dari Pemkab Tasikmalaya.
