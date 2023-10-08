Mencicipi Cita Rasa Otentik Kios Colenak Legendaris Khas Bandung

Kios Colenak Murdi Putra merupakan kuliner legendari sejak tahun 1930. Meski sederhana, kios ini tak pernah berhenti dikunjungi pengunjung.

Cita rasanya yang otentik dan teksturnya yang pas menjadi poin favorit pelanggan. Pasalnya, pemilik kios masih menggunakan bahan tradisional pilihan. Proses pembuatannya pun masih menggunakan kayu bakar.