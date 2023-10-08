Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
Mencicipi Cita Rasa Otentik Kios Colenak Legendaris Khas Bandung
Kios Colenak Murdi Putra merupakan kuliner legendari sejak tahun 1930. Meski sederhana, kios ini tak pernah berhenti dikunjungi pengunjung.
 
Cita rasanya yang otentik dan teksturnya yang pas menjadi poin favorit pelanggan. Pasalnya, pemilik kios masih menggunakan bahan tradisional pilihan. Proses pembuatannya pun masih menggunakan kayu bakar.
Share
copy link
Watch next from “Today Special”
Sensasi Menikmati Durian dengan Pulut di Sungai Sikabu Samadua Aceh
Mochi Susu Lembang, Oleh-oleh Kekinian dari Bandung
Lezatnya Mi Kopyok dan Wedang Jahe Rempah, Cocok Disantap saat Musim Hujan
Menikmati Indahnya Sunset di Wisata Batu Sori Kota Baubau
Rica-Rica Biawak, Kuliner Ekstrem yang Diyakini Bisa Menambah Stamina
Today Special
Runway
Mix and Match