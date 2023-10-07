Rekomendasi Camping Asik di Curug Ciangin, Bisa Cliff Jumping
Wisata curug Ciangin menjadi salah satu destinasi untuk berlibur. Pengunjung bisa berkemah dikelilingi pemandangan sawah dan curug yang asri.
Selain itu pengunjung juga bisa mandi air terjun dan mencoba cliff jumping. Rupanya tak hanya satu curug saja, tapi ada dua curug lain yakni curug Luewi Pait dan curug Nangka Bongkok.
