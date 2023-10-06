Asyiknya Berwisata Menanam Padi Sembari Bermain Batu Bernyanyi
Menjelang akhir pekan waktu yang tepat untuk memilih lokasi wisata
Salah satu wisata yang unik dan istimewa berada di Jember, Jawa Timur yaitu mencoba menanam padi dan bermain batu bernyanyi
Selain menanam padi, pengelola juga menyajikan kuliner berupa rujak buah dan ikan goreng sambal terasi
Reporter : Bambang Sugiarto
Producer : Erlangga Agung Asmoro
