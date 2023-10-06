Asyiknya Berwisata Menanam Padi Sembari Bermain Batu Bernyanyi

Menjelang akhir pekan waktu yang tepat untuk memilih lokasi wisata

Salah satu wisata yang unik dan istimewa berada di Jember, Jawa Timur yaitu mencoba menanam padi dan bermain batu bernyanyi

Selain menanam padi, pengelola juga menyajikan kuliner berupa rujak buah dan ikan goreng sambal terasi