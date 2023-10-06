Okezone TV
Asyiknya Berwisata Menanam Padi Sembari Bermain Batu Bernyanyi
 
Menjelang akhir pekan waktu yang tepat untuk memilih lokasi wisata 
 
Salah satu wisata yang unik dan istimewa berada di Jember, Jawa Timur yaitu mencoba menanam padi dan bermain batu bernyanyi 
 
Selain menanam padi, pengelola juga menyajikan kuliner berupa rujak buah dan ikan goreng sambal terasi
 
 
 
Reporter : Bambang Sugiarto
Producer : Erlangga Agung Asmoro
 
