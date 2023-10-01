Nikmatnya Olahan Kambing Ndhaskilung di Kota Bantul Jawa Tengah
Warung olahan kambing Mutiara Eva di Bantul merilis menu andalan baru. Ndhaskilung adalah akronim bahasa jawa dari kepala, kikil dan tulangan.
Meskipun menu baru, pengunjung sudah jatuh cinta dengan cita rasanya. Selain itu, teksurnya yang empuk dan lembut juga menjadi daya tarik.
