PEOPLE AND HOBBIES: Berawal dari Hobi, Pedangdut Liza Natalia Masih Eksis jadi Brand Ambassador Zumba Indonesia [Part 1]
Mengawali karir sebagai penyanyi dangdut, nama Liza Natalia masih eksis di tanah air. Apalagi hobi olahraga Zumba membuat Namanya makin dikenal hingga menjadi brand ambassador Zumba Indonesia. Tak main-main, Liza sampai berangkat ke Australia untuk mengikuti pelatihan dan mendapatkan lisensi sebagai instruktur Zumba.
Kini, setiap Rabu Liza Rutin mengajar Zumba di studio olahraga di Jakarta selatan.
