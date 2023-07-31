Asyiknya Menikmati Suasana Kafe di Tengah Hutan yang Asri

Inilah Nusantara Healing and Chill yang berada di Deliserdang, Medan, Sumut. Kafe ini memberikan kenikmatan suasana alam di tengah hutan saat bersantai. Selain itu, kafe ini juga dikeliling pepohonan tinggi serta nyanyian kicauan burung.

Heningnya suara kendaraan yang diganti dengan suara percikan air sungai menambah rasa nyaman. Evi, salah satu pengunjung mengaku terpesona dengan lokasi tersebut.

Kafe ini menjadi rekomendasi untuk bersantai, kulineran serta berfoto atau sekadar nongkrong.

Kontributor: Eka Hetriansyah

Produser: Akira Aulia W