Bubur Suro, Kuliner Tradisional yang Hanya Ada Setiap Awal Tahun Muharram
Beginilah kesibukan warga Krapyak, Pekalongan, dalam membuat bubur suro. Warga memasak bubur berbahan baku campuran antara beras, daging, dan rempah-rempah. Bahan-bahan tersebut direbus menjadi satu selama tiga hingga empat jam. 
 
Setelah matang, bubur ditempatkan pada wadah dari daun pisang. Kemudian bubur diberikan toping agar tampilannya menarik dan semakin lezat. Tradisi bubur suro ini telah berjalan sejak zaman kemerdekaan Indonesia.
 
Tradisi bubur suro merupakan napak tilas peritiwa Nabi Nuh yang mengalami musibah banjir besar. Nabi Nuh diketahui membuat bubur dari berbagai bekal yang dibawa dalam kapalnya sebagai wujud syukur telah selamat dari banjir besar. 
 
Kontributor: Suryono Sukarno 
Produser: Akira Aulia W
