GUEST STAR: Caffeine Band Comeback dengan Warna Baru
Sejak akhir tahun 2022, Caffeine Band muncul dengan formasi baru. Vokalis yang semula diisi oleh Rudy Nugraha, kini posisinya dipegang oleh Chikin Muhammad.
Dengan begitu, warna musik band asal Bandung tersebut pun berubah mengikuti warna suara Chikin yang tentunya berbeda dari Rudy. Terlebih lagi, Caffeine sekarang merilis single bertajuk Takkan Kurelakan Kau Pergi bersama Chikin sebagai vokalis baru.
