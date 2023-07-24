Jelajah Perairan Ibu Kota dengan Jakarta Water Bus Sambil Nikmati Sunset

Inilah Kapal Bus atau disebut Jakarta Water Bus. Kapal ini bisa ditemui di salah satu dermaga yang ada di Baywalk Mall Pluit. Untuk sampai di dermaga, pengunjung harus jalan dari pintu masuk area Baywalk Mall Pluit.

Jadwal operasional Jakarta Water Bus ini tersedia pagi dan sore. Jika pagi, waktu yang disediakan mulai pukul 06.30 WIB, 07.31 WIB dan 08.30 WIB. Jika sore, pukul 17.30 WIB dan 19.45 WIB, di mana cocok untuk berburu sunset di atas kapal.

Kapal bus ini memiliki kapasitas untuk 35 penumpang. Untuk membeli tiketnya bisa secara online maupun online. Harga tiket sekali jalan dijual seharga Rp115.000 per orang.

Dari segi keamanan, petugas telah menyiapkan sejumlah pelampung yang disusun rapi. Tak hanya dinakhodai oleh seorang kapten, kapal ini juga dijaga oleh 2 awak kapal.

Menariknya, Jakarta Water Bus ini memiliki konsep terbuka, alias tanpa jendela. Sehingga, para penumpang bisa leluasa menikmati pemandangan diiringi semilir angin laut.

Reporter: Wiwie Heriyani

Produser: Akira Aulia W