Curug Layung, Pesona Air Terjun Eksotis di Tengah Hutan Pinus Bandung Barat
Inilah Curug Layung yang berlokasi di kawasan Desa Kertawangi, Cisarua, Bandung Barat. Setiap memasuki hari libur, objek wisata ini selalu ramai pengunjung. Curug Layung ini memiliki keunikan dan keindahan tersendiri. 
 
Karena terdapat tiga undakan dengan kedalaman serta tinggi yang bervariasi. Di undakan pertama memiliki kedalaman di atas dua meter. Sedangkan di undakan kedua, kedalamannya antara 30 sentimeter hingga satu meter.
 
Untuk undakan ketiga, memiliki kedalaman sekitar lima meter dengan kedalaman beragam. Selain bisa bermain air, pengunjung juga bisa bersantai sambil makan dan menggelar tenda. Untuk tiket masuk objek wisata ini, pengunjung cukup merogoh kocek Rp10.000.
