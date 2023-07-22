Okezone TV
Indahnya Warna-warni Bunga Bugenvil di Sepanjang Jalan Bojonegoro Bermekaran saat Musim Kemarau
Ada pemandangan berbeda jika Anda melintasi Jalan Raya di Kabupaten Bojonegoro tepatnya di sepanjang jalan penghubung Bojonegoro dengan Blora. Terdapat banyak tanaman bunga bugenvil berwarna-warni di pinggir jalan yang memanjakan mata para pengendara yang melintas.
 
Bunga bugenvil kini sedang bermekaran karena tanaman tersebut akan merontokan daun saat musim kemarau tiba. Pengendara motor yang melintas kerap berhenti untuk menikmati rindangnya bunga bugenvil dan tak lupa mengabadikannya dengan berfoto selfie.
 
Tanaman bunga bugenvil yang panjangnya diperkirakan mencapai puluhan kilo meter ini oleh Pemkab setempat sudah ditanam sejak tahun 2015 lalu. Selain untuk keindahan tanaman, juga bisa membendung polusi udara.
