Yuk Intip Keindahan Pantai Way Gegas yang Menawan di Pesisir Barat Lampung
Berkunjung ke Pesisir Barat rasanya kurang lengkap jika tidak mengunjungi Pantai Way Gegas. Pantai Way Gegas ini berada di Pekon Lemong, Pesisir Barat.
Pantai ini menyuguhkan berbagai macam keindahan yang menawan. Seperti pantai yang bersih, hamparan pasir putih serta hembusan angin pantai.
Untuk bisa masuk ke pantai ini, pengunjung tidak dipungut biaya. Jam buka untuk Pantai Way Gegas ini juga 24 jam. Jadi pengunjung yang hendak datang bebas kapan saja untuk berlibur.
Pantai Way Gegas ini merupakan salah satu pantai eksotis yang masih perawan di Pesisir Barat.
Kontributor: Enrico Ngantung
Produser: Akira Aulia W
