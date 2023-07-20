Okezone TV
Ribuan Warga Ikuti Tradisi Mubeng Beteng di Keraton Yogyakarta, Peringati 1 Suro
Ribuan warga mengikuti tradisi Mubeng Beteng di Keraton Yogyakarta. Mubeng Beteng adalah tradisi mengelilingi benteng keraton, Rabu (19/7). Warga berjalan kaki sejauh 5 kilometer sambil memanjatkan doa-doa.
 
Tradisi Mubeng Beteng digelar untuk memperingati 1 Suro. Acara diawali dengan macapatan oleh abdi dalem di Bangsal Ponconiti. Pukul 00.00 WIB dilanjutkan dengan ritual topo bisu lampah ratri.
 
Saat mengelilingi benteng warga dilarang bicara dan hanya berdoa dalam hati. Tradisi ini juga diikuti wisatawan dari berbagai wilayah di Tanah Air. Acara dianggap menarik karena punya makna keagamaan yang kental.
 
Kontributor: Gunanto Farhan
Produser: B.Lilia Nova
