Kaya akan Rempah, Menyantap Kuliner Sate Matang Khas Aceh
Sate matang merupakan salah satu kuliner legendaris khas Aceh dapat Anda jumpai apabila berkunjung ke Moun Geudong, Lhokseumawe
Berbeda dengan sate pada umumnya yang disajikan dengan lontong, sate matang disajikan dengan nasi dan kuah soto. Serta bumbu kacang yang memiliki rasa dan aroma yang kaya akan rempah.
Daging sate matang direndam dalam wadah yang sudah berisi bumbu kuning dan gula merah sebelum dibakar.
Aroma khas dan rasa yang kaya akan rempah membuat sate matang diburu oleh masyarakat terutama pecinta kuliner.
Kontributor: Armia Jamil
Produser: Reza Ramadhan
