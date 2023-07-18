Okezone TV
Unik! Suhu Dieng Minus 5 Derajat, Embun Berubah Jadi Butiran Es
Beginilah kondisi embun yang muncul di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Embun-embun di rerumputan tampak cantik membeku menjadi es.
 
Hal itu karena adanya penurunan suhu yang cukup ekstrem. Suhu udara Dieng mengalami penurunan hingga minus 5 derajat celcius.
 
Fenomena ini kembali muncul dengan ketebalan setengah sentimeter. Suhu Dieng saat malam dini hari berkisar 0 derajat celcius.
 
Embun salju Dieng biasanya muncul pada bulan Juni dan Agustus. Embun es ini muncul mulai jam 03.00 dini hari hingga 06.00 pagi.
 
Kontributor: Elis Novit
Produser: Akira Aulia W
