Unik! Suhu Dieng Minus 5 Derajat, Embun Berubah Jadi Butiran Es
Beginilah kondisi embun yang muncul di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Embun-embun di rerumputan tampak cantik membeku menjadi es.
Hal itu karena adanya penurunan suhu yang cukup ekstrem. Suhu udara Dieng mengalami penurunan hingga minus 5 derajat celcius.
Fenomena ini kembali muncul dengan ketebalan setengah sentimeter. Suhu Dieng saat malam dini hari berkisar 0 derajat celcius.
Embun salju Dieng biasanya muncul pada bulan Juni dan Agustus. Embun es ini muncul mulai jam 03.00 dini hari hingga 06.00 pagi.
Kontributor: Elis Novit
Produser: Akira Aulia W
