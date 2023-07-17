Okezone TV
Tradisi Rokat Tase, Ungkapan Rasa Syukur Nelayan Madura
Sejumlah warga berbondong-bondong mendatangi Pantai Long Malang, Madura untuk menyaksikan Tradisi Rokat Tase yang dilakukan para nelayan. Rokat Tase adalah tradisi masyarakat pesisir Madura yang telah berlangsung beratus-ratus tahun yang lalu.
 
Berbagai sesaji dibawa menggunakan kapal hias ke tengah laut untuk ditenggelamkan. Tradisi ini merupakan wujud ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil tangkapan selama melaut.
 
Sekaligus sebagai permohonan perlindungan selama melaut.
 
Reporter : Fathorrahman 
Produser: Reza Ramadhan
