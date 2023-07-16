Serunya Wisata Petik Melon Langsung dari Kebun di Tegal

Bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu akhir pekan di luar rumah bersama keluarga tak ada salahnya mencoba wisata agro petik melon Lazuardi Farm di Tegal ini. Tempat ini juga menawarkan wisata edukatif bagi para pelajar yang ingin belajar mengenai ilmu pertanian.

Dua green house dengan total ribuan pohon melon pun siap untuk dipanen pengunjung.

Harga melon yang dijual di ini juga relatif ekonomis yakni Rp32 ribu per kg. Pengunjung juga disuguhkan pemandangan perbukitan yang menyejukan.

Reporter : Yunibar

Produser: Reza Ramadhan