Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
Serunya Wisata Petik Melon Langsung dari Kebun di Tegal
Bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu akhir pekan di luar rumah bersama keluarga tak ada salahnya mencoba wisata agro petik melon Lazuardi Farm di Tegal ini. Tempat ini juga menawarkan wisata edukatif bagi para pelajar yang ingin belajar mengenai ilmu pertanian.
 
Dua green house dengan total ribuan pohon melon pun siap untuk dipanen pengunjung.
 
Harga melon yang dijual di ini juga relatif ekonomis yakni Rp32 ribu per kg. Pengunjung juga disuguhkan pemandangan perbukitan yang menyejukan.
 
Reporter : Yunibar 
Produser: Reza Ramadhan
Share
copy link
Watch next from “Today Special”
Nikmatnya Kuliner Sasau Cita Rasa Khas Danau Singkarak
Serunya Bermain Kano di Aliran Sungai Kebun Sagu Silowo Tuban
Sensasi Camping di Curug Pletuk Banjarnegara
Ecoprint Cara Kreatif Menghasilkan Produk Unik
Pesona Kawah Ijen Banyuwangi yang Memikat Mata Wisatawan
Today Special
Runway
Mix and Match