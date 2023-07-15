Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
Nikmatnya Serabi Kelapa Muda, Kuliner Khas Probolinggo
 
Inilah kuliner khas kota Probolinggo Serabi kepala muda. Campuran kelapa muda dalam adonan menjadi pembeda dibanding serabi lainnya. Kelapa muda membuat serabi ini terasa gurih memanjakan lidah.
 
Lumuran serabi dengan kuah santan yang manis menambah nikmat, karena terasa paduan asin dan manis. Untuk bisa menikmati satu porsi serabi ini Anda cukup merogoh kocek Rp10 ribu saja.
Share
copy link
Watch next from “Today Special”
Nikmatnya Kuliner Sasau Cita Rasa Khas Danau Singkarak
Serunya Bermain Kano di Aliran Sungai Kebun Sagu Silowo Tuban
Sensasi Camping di Curug Pletuk Banjarnegara
Ecoprint Cara Kreatif Menghasilkan Produk Unik
Pesona Kawah Ijen Banyuwangi yang Memikat Mata Wisatawan
Today Special
Runway
Mix and Match