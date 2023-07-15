Nikmatnya Serabi Kelapa Muda, Kuliner Khas Probolinggo
Inilah kuliner khas kota Probolinggo Serabi kepala muda. Campuran kelapa muda dalam adonan menjadi pembeda dibanding serabi lainnya. Kelapa muda membuat serabi ini terasa gurih memanjakan lidah.
Lumuran serabi dengan kuah santan yang manis menambah nikmat, karena terasa paduan asin dan manis. Untuk bisa menikmati satu porsi serabi ini Anda cukup merogoh kocek Rp10 ribu saja.
Share
Link successfully copied
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]