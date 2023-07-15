Nikmatnya Serabi Kelapa Muda, Kuliner Khas Probolinggo

Inilah kuliner khas kota Probolinggo Serabi kepala muda. Campuran kelapa muda dalam adonan menjadi pembeda dibanding serabi lainnya. Kelapa muda membuat serabi ini terasa gurih memanjakan lidah.

Lumuran serabi dengan kuah santan yang manis menambah nikmat, karena terasa paduan asin dan manis. Untuk bisa menikmati satu porsi serabi ini Anda cukup merogoh kocek Rp10 ribu saja.