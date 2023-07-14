Harum Cup Kembali Digelar di Kota Mataram
Harum Cup kembali digelar, berlangsung hingga 30 Juli 2023 mendatang. Kompetisi olahraga ini diikuti oleh 49 tim sepak bola dari kelurahan se-Kota Mataram. Pertandingan Harum Cup dibuka oleh Mohan Roliskana, Walikota Mataram, dengan menendang bola secara simbolis
Harum Cup diadakan untuk menyaring atlet sepak bola di Kota Mataram dan sebagai wadah silaturahmi para pemuda. Para juara nantinya mendapatkan piala bergilir, piala tetap dan uang pembinaan. Juara satu mendapatkan uang sebesar Rp20 juta, juara dua Rp15 juta, juara tiga bersama masing-masing Rp10 juta
