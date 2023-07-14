Serunya Berlibur di Resorts World Awana Genting Malaysia, Fasilitas Lengkap dan Indah

Resorts World Awana jadi salah satu impian wisatawan untuk tempat menginap. Resorts ini berada tak jauh dari Genting Highland, Malaysia. Resorts indah ini terintegrasi dengan Genting Sky World, Awana Skyway, Arena of Star, Skytropolis Indoor Theme Park dan Sky Avenue

Penginapan menawarkan pemandangan indah dengan deretan perbukitan hijau. Harga Presidential Suite Room mencapai RM4000 sekitar Rp12 juta per malam. Executive Suite Room dengan harga RM560 atau sekitar Rp1,8 juta per malam. Resorts World Awana didukung fasilitas gym, kolam air panas dan lapangan golf