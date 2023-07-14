Serunya Berlibur di Resorts World Awana Genting Malaysia, Fasilitas Lengkap dan Indah
Resorts World Awana jadi salah satu impian wisatawan untuk tempat menginap. Resorts ini berada tak jauh dari Genting Highland, Malaysia. Resorts indah ini terintegrasi dengan Genting Sky World, Awana Skyway, Arena of Star, Skytropolis Indoor Theme Park dan Sky Avenue
Penginapan menawarkan pemandangan indah dengan deretan perbukitan hijau. Harga Presidential Suite Room mencapai RM4000 sekitar Rp12 juta per malam. Executive Suite Room dengan harga RM560 atau sekitar Rp1,8 juta per malam. Resorts World Awana didukung fasilitas gym, kolam air panas dan lapangan golf
Share
Link successfully copied
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]