Mi Berok Koba, Kudapan Khas Bangka Belitung yang Menggugah Selera
Inilah Mi Berok Koba salah satu kuliner khas Bangka Belitung. Mi Berok Koba ini memiliki cita rasa gurih yang khas. Kuliner satu ini cocok jadi santapan bersama keluarga dan sahabat.
Kudapan Mi Berok Koba ini diracik dengan paduan kuah dari olahan ikan tenggiri. Tak hanya itu, tekstur mi-nya pun sangat lembut saat dikunyah. Jadi siapa saja bisa menikmati kudapan khas Bangka yang satu ini.
Untuk menikmati kudapan ini, harga yang ditawarkan hanya Rp15.000 per porsinya. Menyantap kudapan ini lebih enak jika ditambah telur rebus dan sedikit cabai.
Kontributor: Haryanto
Produser: Akira Aulia W
