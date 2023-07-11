Okezone TV
Unik! Usaha Biji Kopi Berbagai Rasa dan Aroma Hasilkan Untung Jutaan Rupiah
Setiap hari, Pijar Kumala, warga jalan Pinus, KotaBlitar selalu sibuk dengan biji kopinya. Ia dengan teliti terus mengolah berbagai biji kopi yang didatangkannya dari sejumlah daerah. Untuk menghasilkan rasa dan aroma,Ia hanya melakukan pengolahan biji kopi murni dengan roasting.
 
Proses pemanggang dilakukan selama 15 menit, hingga aroma alami buah-buahan dari biji kopi keluar. Pijar sendiri selalu selektif dalam memilih biji kopi dari berbagai daerah di Indonesia. Pasalnya biji kopi yang berkualitas sudah memiliki rasa buah alami dan tinggal diolah secara benar.
 
Keunikan rasa dan aroma yang dihasilkan, membuat olahan biji kopi ini laku ke berbagai daerah. Rata-rata setiap bulan, Pijar mampu menjual 50 kg biji kopi dengan omzet 30 hingga 50 juta rupiah. Harga olahan biji kopi aneka rasa ini dijual mulai harga Rp200 ribu hingga jutaan rupiah.
 
Kontributor: Robby Ridwan
Produser: Akira Aulia W
