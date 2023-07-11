Nikmatnya Kuliner Atun Bakar Bumbu Kuning di Jember, Bumbu Rempah Begitu Meresap
Inilah menu Atun Bakar Bumbu Kunir yang dijual Cindy di kedainya di Jalan Kahuripan, Jember. Menu ini unik karena memadukan dua lauk pauk yakni ayam dan tuna atau disingkat Atun.
Untuknya membutuhkan rempah seperti kunir, cabe merah, serai, ditambah daun jeruk. Bumbu yang sudah dihaluskan lalu digoreng di atas wajan dengan minyak secukupnya. Setelah mengeluarkan aroma, suiran ayam atau ikan tuna dimasukan dalam wajan.
Untuk proses pembakaran, ditambahkan nasi berikut kemangi, tomat, telur asin dan suiran tuna dan ayam.
Rasa kuliner ini begitu nikmat karena rempah meresap ke suiran ikan dan ayam. Banyak pelanggan setia yang sengaja datang untuk menikmati kuliner ini.
Reporter : Bambang Sugiarto
Produser: Reza Ramadhan
