Intip Sajian Kuliner Khas Palembang dengan Sentuhan Nuansa Jepang
Menjamurnya resto dan kedai di Kota Palembang membuat pelaku usaha kuliner terus melakukan inovasi baru. Salah satunya resto di Jalan Ki Rangga Wiro Santiko, Kota Palembang.
Resto tersebut menyulap kuliner khas Palembang bernuansa ala Jepang. Ferroka, pemilik resto mengatakan inovasi itu dibentuk atas kecintaannya kepada kuliner khas Palembang. Sejumlah makanan khas Palembang pun disediakan di resto ini.
Mulai dari pempek nori, gulai lidah, hingga gulai sapi asap. Harga kuliner di resto ini dijual mulai dari Rp38.000 per porsinya.
Kontributor: Bambang Irawan
Produser: Akira Aulia W
Share
Link successfully copied
Watch next from “Kuliner Palembang”
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]