Intip Sajian Kuliner Khas Palembang dengan Sentuhan Nuansa Jepang

Menjamurnya resto dan kedai di Kota Palembang membuat pelaku usaha kuliner terus melakukan inovasi baru. Salah satunya resto di Jalan Ki Rangga Wiro Santiko, Kota Palembang.

Resto tersebut menyulap kuliner khas Palembang bernuansa ala Jepang. Ferroka, pemilik resto mengatakan inovasi itu dibentuk atas kecintaannya kepada kuliner khas Palembang. Sejumlah makanan khas Palembang pun disediakan di resto ini.

Mulai dari pempek nori, gulai lidah, hingga gulai sapi asap. Harga kuliner di resto ini dijual mulai dari Rp38.000 per porsinya.

Kontributor: Bambang Irawan

Produser: Akira Aulia W