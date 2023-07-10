Okezone TV
Ganjar Tinjau Pembangunan Embung Glebeg untuk Antisipasi Kekeringan di Rembang
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau Embung Glebeg, Kecamatan Sulang Rembang, Jawa Tengah. Ganjar menegaskan akan terus membangun embung di daerah kering air di Jawa Tengah dan berharap akan menjadi suplai air untuk perkebunan di Rembang.
 
Ganjar sempat menegur penggarap embung untuk segera memperbaiki perengan embung yang sudah retak dan ambles.
