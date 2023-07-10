Okezone TV
Tawuran 2 Kelompok Remaja Bersenjata Tajam di Depan Rumah Wali Kota Singkawang
Tawuran antar 2 kelompok remaja dengan senjata tajam hingga petasan terjadi di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Aksi tawuran terjadi di depan rumah dinas Wali Kota Singkawang, polisi kemudian mengamankan 15 remaja yang masih di bawah umur lengkap dengan senjata yang mereka bawa.
 
Polisi masih mendalami motif tawuran yang meresahkan warga kota Singkawang ini.
