Tawuran 2 Kelompok Remaja Bersenjata Tajam di Depan Rumah Wali Kota Singkawang
Tawuran antar 2 kelompok remaja dengan senjata tajam hingga petasan terjadi di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Aksi tawuran terjadi di depan rumah dinas Wali Kota Singkawang, polisi kemudian mengamankan 15 remaja yang masih di bawah umur lengkap dengan senjata yang mereka bawa.
Polisi masih mendalami motif tawuran yang meresahkan warga kota Singkawang ini.
Share
Link successfully copied
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]